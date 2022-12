Sicilia, pulmino investe scolari: trasportati in ospedale

Un pulmino, parcheggiato in discesa, si è improvvisamente mosso investendo 4 bambini che si trovavano lì per una manifestazione. Trasporti in ospedale, ma nessuno di loro è in gravi condizioni.

A Sciacca, in provincia di Agrigento, un pulmino, parcheggiato in discesa, improvvisamente ha preso velocità investendo 4 bambini che si trovavano fuori per assistere ad una manifestazione. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni, ma sono stati trasportati prontamente in ospedale.

Il mezzo, che a quanto pare era parcheggiato su una strada in discesa, improvvisamente si è mosso, prendendo velocità e travolgendo la scolaresca, che non si è accorta di quanto stava accadendo perché era di spalle. Solo una bambina ha riportato un trauma al ginocchio. La dinamica dell’episodio è tuttora al vaglio della polizia municipale. Al momento si ipotizza che il cambio del pulmino fosse in folle.