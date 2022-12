Mascalucia, coppia spara ad un randagio: denunciati

Una coppia di Mascalucia è stata denunciata successivamente aver ucciso un cane randagio con un fucile.

Una coppia di Mascalucia ha ucciso con una fucilata un cane randagio nei pressi della loro abitazione. I due, lui 53 anni e lei 34 sono stati denunciati per “spari in luogo pubblico” e “omessa custodia di armi”.

Per l’animale purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante sia stati portato in una clinica veterinaria è morto qualche giorno dopo. Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe dichiarato che il cane entrava spesso nella sua abitazione. Le armi sono state ritirate dai Carabinieri di Mascalucia.