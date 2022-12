Un camion si è ribaltato sulla stradale 121 altezza Paternò in direzione Catania. Strada momentaneamente chiusa al traffico.

Strada chiusa in direzione Catania sulla stradale 121 altezza Paternò. Per causa ancora in corso di accertamento un camion si è ribaltato autonomamente. Attualmente il personale dell’Anas è sul posto per la gestione della viabilità per deviare il traffico su strade secondarie.

In aggiornamento.