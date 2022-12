Assunzioni Comune di Catania, si cercano tecnici: come candidarsi

Assunzioni Comune di Catania: indetto un nuovo bando per la selezione di 8 esperti. Ecco quali sono le figure ricercate, i requisiti richiesti e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Comune di Catania: per tutti coloro i quali ambiscono ad un posto di lavoro pubblico, con sede magari presso la propria località di residenza, ecco un allettante avviso per i catanesi che sono alla ricerca di un impiego o che vorrebbero intraprendere un altro percorso lavorativo. Guidata dall’ingegnere Biagio Bisignani, la Direzione Urbanistica del Comune di Catania, ha pubblicato un bando volto alla recluta di più figure specializzate. Di seguito, quali sono le figure ricercate e come potersi candidare.

Assunzioni Comune di Catania: le figure ricercate

Come specificato sul sito del Comune di Catania, il nuovo bando in scadenza prevede l’assunzione di 8 figure di esperti, in merito al progetto finanziato dal PNRR, in qualità di “professionista di alta specializzazione – senior”.

Nello specifico, l’avviso è rivolto a tecnici professionisti di molteplici settori per migliorare l’assetto della città. Ecco quali sono le figure ricercate:

Architetti e ingegneri esperti di opere pubbliche (5 complessivamente);

esperti di opere pubbliche (5 complessivamente); Gestione monitoraggio e controllo (1 esperto);

(1 esperto); Settore ambiente e paesaggio (1 esperto);

(1 esperto); Settore informatico (1 esperto).

Si specifica che i candidati dovranno essere tecnici professionisti con comprovata qualificazione professionale, nell’ambito dell’attuazione degli interventi ricadenti nel “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati alle assunzioni Comune di Catania dovranno consultare l’apposito sito e procedere online con l’inoltro della domanda che dovrà essere inviata entro e non oltre la mezzanotte di sabato 24 dicembre 2022.

Inoltrare la domanda è semplice e chi vorrà concorrere per entrare a far parte del Comune di Catania dovrà:

Collegarsi al sito del Comune di Catania;

Effettuare la registrazione;

Procedere con la compilazione dei dati;

Inviare la domanda.

Inoltre, il Comune di Catania rende noto che “Il provvedimento non comporta oneri diretti per l’Ente Comune, in quanto le spese sostenute per il personale esterno individuato verranno finanziate con il Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al Sud“.

Per ulteriori dettagli, si riporta alla pagina del Comune di Catania.