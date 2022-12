Stasera in TV: in onda “Last Christmas” e “Wolf Call”

Stasera in tv: sono davvero tantissime le scelte per questo giovedì sera, ecco alcuni dei film consigliati dalla Redazione di Live Unict.

Last Christmas [Canale 5, ore 21.20]: Commedia romantica del 2019, racconta la storia di Kate una ragazza che lavora a Londra nelle vesti di elfo natalizio. Non le sembra vero quando nella sua vita entra il bel Tom, un giovane in grado di vedere al di là delle apparenze. Mentre la città si appresta a vivere il periodo più bello dell’anno, i due impareranno ad ascoltare il loro cuore, ad avere fede e a credere nel sentimento che li legherà.

Wolf Call [Rai 3, ore 21.20]: Un thriller che coniuga azione nelle profondità marine e intrighi geopolitici, con Francois Civil, Mathieu Kassovitz e Omar Sy. Da sempre infallibile nell’individuare i sonar nemici, Chanteraide commette un grave errore che compromette la missione di un sottomarino.

Batman forever [Canale 27, ore 21:20]: Due criminali prendono in mano Gotham City: “Due Facce”, un magistrato deturpato e impazzito, e un Enigmista, scienziato folle e geniale con l’ossessione degli indovinelli. Bruce Wayne, alias Batman, rivive i propri traumi infantili quando la famiglia del giovane trapezista Dick Grayson viene decimata da “Due Facce”, ma per fortuna interviene l’incandescente psicanalista Chase Meridian. Alla fine Dick diventerà Robin per affiancare Batman nella resa dei conti.

La notte del giudizio [Italia Due, 21.15]: Durante la campagna presidenziale americana, alcuni cittadini protestano contro la “notte del giudizio” in cui decade il reato di omicidio e ciascuno è libero di sfogare i propri istinti violenti sui criminali, affermando che si tratta in realtà di un espediente architettato dal governo per decimare i poveri e i ridurre le relative spese.