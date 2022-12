Migliori licei scienze umane a Catania e provincia: la classifica 2022

Migliori licei scienze umane a Catania e provincia? Ecco quali sono, secondo la nuova classifica Eduscopio 2022/23: di seguito, i parametri e le posizioni.

Migliori licei scienze umane a Catania e provincia: per gli studenti prossimi al conseguimento della licenza media è tempo di pensare al futuro e di procedere con le iscrizioni alle scuole superiori. Tutti coloro che sono interessati al liceo delle scienze umane, possono ora scoprire quali sono i migliori istituti del territorio etneo, grazie al nuovo rapporto Eduscopio 2022/23.

Indagine Eduscopio: i parametri

Edito ogni anno dalla Fondazione Agnelli, il progetto Eduscopio si occupa di stilare le classifiche delle migliori scuole di secondo grado statali e paritarie italiane, per poter meglio orientare gli studenti e le loro famiglie alla fatidica scelta del percorso scolastico da intraprendere. Per una comparazione scrupolosa delle migliori scuole italiane, in base all’indirizzo di studi, la recente indagine ha preso in esame i dati di 1.289.000 studenti universitari, che hanno conseguito il diploma, in particolare, negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, tenendo conto di quattro parametri.

Ecco, dunque, quali sono i criteri di valutazione adottati per la nuova classifica 2022:

media universitaria dei voti;

dei voti; crediti formativi universitari acquisiti al primo anno di corso;

acquisiti al primo anno di corso; percentuale di diplomati in regola ;

; indicatore FGA, “indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori”.

Migliori licei scienze umane 2022: le posizioni di Catania e provincia

Nel Catanese sono presenti diversi licei scienze umane e tramite il sito Eduscopio.it, oltre a consultarne le relative classifiche, è possibile indicare un raggio massimo di 30 Km entro cui ci si può spostare, visualizzando così un ampio ventaglio di scelte.

Nello specifico, a dominare il podio fra i migliori licei scienze umane di Catania e provincia sono lo storico Liceo “G. Lombardo Radice”, che registra il più alto indice FGA pari a 57.2 su 100 e una percentuale del 59% di diplomati in regola, l’altro storico liceo catanese “G. Turrisi Colonna”, che conta il 55% di diplomati in regola e il “Regina Elena” di Acireale, con il suo 63,6%.

L’ultima posizione è, invece, occupata dal Liceo “Is Rapisardi Paternò”, che ha un basso valore FGA (50.63), nonché di diplomati in regola (50,2%).

Migliori licei scienze umane – Economico sociale 2022

Per quanto concerne i licei scienze umane ad indirizzo Economico sociale, considerando ancora la disponibilità a spostarsi da Catania entro un raggio di 30 Km, la classifica Eduscopio 2022/23 passa in rassegna cinque licei del Catanese.

Come si può notare dal report in basso, il migliore, per l’anno 2022, risulta essere il Liceo “Regina Elena” di Acireale, con 51.48 su 100 di FGA e il 50,4% di studenti diplomati in regola. Seguono poi, rispettivamente al secondo e al terzo posto, il “G. Turrisi Colonna” (48,9%) e il “Michele Amari” di Giarre (59,3%).

All’ultimo posto, anche per quanto riguarda l’indirizzo Economico sociale, si colloca un altro istituto paternese, il Liceo “Francesco De Sanctis”, con il più basso indice FGA (31.79 su 100) e di diplomati in regola (36,9%).