Da “Il Re leone” a “La bella e la bestia”: la programmazione TV Disney completa

Come ogni anno, durante le festività natalizie e di fine anno, il palinsesto italiano prevede, per grandi e piccini, una ricca programmazione TV targata Disney con Live action e cartoni animati della tradizione: ecco quando e su quale emittente sintonizzarsi.

Le festività sono sempre più vicine e come ogni anno il palinsesto della televisione italiana offre per grandi e piccini una vasta scelta fra Live action e gli intramontabili cartoni animati targati Disney. Ma quando poterli vedere in compagnia?

Ecco la programmazione Disney completa delle reti Rai e Mediaset prevista fra dicembre 2022 e gennaio 2023:

Martedì 13 dicembre

Herbie – Il Super Maggiolino: [Rai 2, ore 21:20];

Martedì 20 dicembre

Miracolo nella 34° Strada [TV2000 ore 20:55];

Lunedì 26 dicembre

La Bella e la Bestia – Live action: [Rai 1, ore 21:10];

Martedì 27 dicembre

Aladdin – Live action: [Rai 1, ore 21:10];

Giovedì 29 dicembre

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle: [Rai 2, ore 21:10];

Sabato 31 dicembre

Gli Aristogatti: [Rai 2, ore 21:10];

Lunedì 2 gennaio 2023

Il Re Leone – Live action: [Rai 1, ore 21:10];

Martedì 3 gennaio 2023

Sister Act – Live action: [Rai 3, ore 21:10];

Mercoledì 4 gennaio 2023

Sister Act II – Live action: [Rai 3, ore 21:10];

Giovedì 5 gennaio 2023

Cenerentola – Live-action: [Rai 1, ore 21:10].