Stasera in TV: La bella e la Bestia e Oliver&Company

Un Natale perfetto è accompagnato da film speciali. Ecco i migliori tra quelli che andranno in onda stasera, mercoledì 25 dicembre.

Oliver&Company [Canale 28 DTT e 157 Sky, ore 18:30]: la storia del dolce gattino arancione ispirata da Oliver Twist e rivisitata in chiave Disney. Adottato dal senzatetto di buon cuore Fagin, Oliver e la sua banda di amici animali compiono furti per aiutarlo, fino a che il gattino non incontra Jenny: legato a lei, farà di tutto per proteggerla dal malvagio Sykes.

La Bella e la Bestia [Rai 1, ore 21:25]: live action del celebre cartone Disney. Belle (Emma Watson) si offre come prigioniera al posto del padre, nel castello di un principe reso una bestia disumana per magia. La convivenza forzata li porterà ad innamorarsi a vicenda.

Hugo Cabret [Rai 4, ore 21:12]: Hugo Cabret è un dodicenne rimasto orfano, che vive nella stazione di Parigi dopo aver ricevuto accoglienza da uno zio. Ha come scopo finire di costruire l’automa iniziato da suo padre; mentre cerca gli ultimi pezzi per ultimarlo, conosce Isabelle, che lo condurrà in un’avventura fantastica, con la presenza del regista George Méliès.

Il Signore degli Anelli – Le Due Torri [Mediaset, ore 21:04]: secondo capitolo della saga di Peter Jackson. Morto Boromir e scomparso Gandalf, la compagnia dei 9 è divisa in tre. Frodo e Sam, persi nelle colline di Emyn Muil, scoprono di essere inseguiti da Gollum, una creatura corrotta dall’Anello. La crudele creatura si offrirà di portarli a Mordor, tramando intanto la morte dei due Hobbit.

Via col Vento [Rete 4, ore 20:32]: intramontabile classico del 1939, ambientato durante la Guerra di Secessione. Il film racconta le vicissitudini di Rossella O’Hara, dalla giovinezza agli anni della guerra, che ha sempre e solo un desiderio: tornare a casa, a Tara, da dove trae la sua forza.