Stasera in TV: Cenerentola e Ratatouille

Santo Stefano è fatto per riposarsi dopo le grandi abbuffate natalizie. Quale miglior modo per farlo, se non godersi un buon film alla tv? Ecco i migliori titoli in onda stasera, giovedì 26 dicembre.

Cenerentola (2015) [Rai 1, ore 21:25]: il live action che riprende la storia di Cenerentola, raccontando più dettagli sulla sua vita. Ella vive felice con i suoi genitori, finché la madre non si ammala e muore. Il padre allora si risposa, per motivi economici, con una donna più ricca, che comincerà a trattare male la ragazzina, fino a trasformarla in sguattera una volta morto il padre. Ma i sogni della ragazza verranno resi reali con l’aiuto della magia, e si innamorerà di un giovane principe;

Ratatouille [Rai 2, ore 21:15]: chiunque può cucinare: è il motto dello chef Auguste Gusteau, idolatrato da un topino, bravissimo cuoco. Dopo varie peripezie, Remy, questo il suo nome, si troverà a Parigi: aiuterà un giovane ragazzo, totalmente negato per la cucina, a sopravvivere al ristorante dove è stato assunto.

Edward Mani di Forbice [Rai 4, ore 21.15]: dolcissima favola dai toni gotici di Tim Burton, con la presenza di Johnny Depp e Winona Ryder. Edward è un ragazzo costruito da zero, il cui inventore è morto prima che potesse installargli le mani: vive perciò con delle forbici al posto delle dita. Scoperto dalla signora Peggy e portato a casa sua, il ragazzo proverà ad integrarsi, e nel frattempo farà la conoscenza di Kim, figlia di Peggy, di cui si innamorerà.

Allegiant [Italia 1, ore 21:20]: terzo capitolo della serie di Divergent, che vede per protagonisti Tris e Quattro. Andati al di là delle barriere, i due ragazzi si troveranno ad affrontare un ordine ancor più inumano del precedente, con condizioni peggiori di quelle che avevano lasciato.

Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re [Mediaset, ore 21:04]: ultimo capitolo della saga di Peter Jackson, che vede l’atto finale della guerra di Sauron, per mezzo di Saruman, per la conquista del regno, a Gondor. Nel frattempo, i due hobbit sono arrivati a Mordor, e si apprestano a terminare la loro missione.