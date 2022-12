Stasera in tv: in onda “Camerun vs Brasile” e “10 giorni con Babbo Natale”

Venerdì sera freddo e noioso? Nessuna paura, la redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Cinema Catania troppo difficili da raggiungere o troppo affollati? Nessuna paura anche il palinsesto di stasera offre molti film e programmi interessanti.

Calcio – Mondiali Qatar 2022: Camerun Vs Brasile: [Rai 1, ore 20:00]: Terza giornata del girone, si affrontano Camerun e Brasile.

Padri e figlie: [Rai 3, ore 21:25]: Jake è un romanziere rimasto vedovo, si ritrova a crescere da solo sua figlia, Jake dovrà fare i conti con i numerosi problemi della figlia.

L’allenatore nel pallone [Cine34, ore 21:00]: Oronzo Canà viene ingaggiato dalla Longobarda una neo-promossa in serie A, ma Oronzo è stato scelto con lo scopo di far scendere la squadra di categoria.

10 giorni con Babbo Natale: [Canale 5, ore 21:20]: Carlo nella sua vita svolge anche il ruolo di mamma, da quando sua moglie ha ripreso a lavorare, ma la situazione peggiora quando quest’ultima ottiene la possibilità di fare carriera in Svizzera.