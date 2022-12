Stasera in TV: in onda “Giappone Vs Spagna” e “Batman”

Giovedì sera troppo noioso? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Calcio – Mondiali Qatar 2022: Giappone Vs Spagna: [Rai 1, ore 20:00]: Ultima partita del girone, si affrontano la Spagna e il Giappone.

Confusi e felici: [Rai 3, ore 21:25]: Marcello è uno psicoanalista caduto in depressione, questo allarma la sua segretaria Silvia che per aiutarlo decide di riunire tutti i suoi pazienti per farlo uscire dalla sua crisi.

Batman: [Twentyseven, ore 21:10]: A Gotham avviene lo scontro tra Batman, il giustiziere mascherato e il suo accerrimo nemico Joker, capo di una grande banda criminale.

La notte del giudizio: [Italia2, ore 21:15]: L’America si ritrova devastata dalla criminalità e il governo ha sancito un certo periodo dell’anno dove per 12 ore ogni reato non viene punito. La polizia non può intervenire e gli ospedali sono chiusi, tutti i cittadini dunque sono costretti a pensare a loro stessi.