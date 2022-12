Catania, proclamato sciopero AMTS: i disservizi previsti

Sciopero trasporti pubblici: una nota di AMTS chiarisce i disservizi previsti a Catania. Ecco cosa esplicita la comunicazione.

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A ha comunicato tramite nota ufficiale di aderire allo sciopero generale intercategoriale nazionale, dalla durata di 24 ore, proclamato per la giornata di venerdì 2 dicembre.

Pertanto, come riporta la nota pubblica, “il servizio potrebbe subire delle variazioni“: in particolare, il personale viaggiante aderente all’iniziativa “si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 a fine turno“.

Inoltre il restante personale si asterrà dal servizio per l’intera durata dal proprio turno di lavoro. Non si escludono, di conseguenza, disagi per gli utenti.