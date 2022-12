Sicilia, diminuiscono i contagi: il bollettino Dasoe

Nella settimana dal 21 al 27 novembre, la curva dei contagi ha subito un lieve calo in Sicilia, inoltre sono entrati in campo i vaccini bivalenti.

La curva epidemica in Sicilia, nella settimana tra il 21 e il 27 novembre ha segnato un lieve calo nelle infezioni. Infatti sono stati registrati: 10.392 casi di positività, quindi – 4,29% rispetto alla scorsa settimana.

Ma il tasso dei nuovi positivi in alcune città è molto elevato rispetto alla media regionale, come ad esempio: Catania (236/100.000 abitanti), Enna (231/100.000), Palermo (225/100.000), Messina (223/100.000), Trapani (222/100.000) e Siracusa (220/100.000), la fascia d’età più colpita è quella che va dai 60 ai 69 anni (281/100.000 abitanti), ma anche la fascia tra i 70 e i 79 anni (280/100.000) e infine quella tra gli 80 e gli 89 anni (269/100.000). Le ospedalizzazioni sono in diminuzione.

Per quanto concerne la campagna vaccinale: il target 5-11 anni con almeno una dose sono circa il 24,73% invece 65.553 bambini, pari al 21,27%, hanno completato il ciclo primario, gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,87%. L’89,52% della popolazione ha completato il ciclo primario, invece hanno ricevuto la terza dose il 72,37% di tutti quelli che ne avevano la necessità. Inoltre, il Ministero della Salute a partire dal 7 settembre ha permesso l’utilizzo dei vaccini bivalenti per la dose booster agli over 60, ai fragili e agli over 12 in attesa della terza dose, sono inclusi anche: i lavoratori sanitari, donne in gravidanza e operatori nelle strutture residenziali per anziani.

A partire dal 23 settembre è possibile utilizzare i vaccini bivalenti anche per la quarta dose su richiesta del soggetto interessato, a tutte le persone con età superiore ai 12 anni che hanno ricevuto il richiamo da almeno 120 giorni, a partire dal primo di marzo le quarte dosi somministrate sono 188.368, di queste 169.475 agli over 60. Sempre a partire dal 23 settembre, il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione della quinta dose attraverso i vaccini bivalenti a tutti i soggetti con problemi immunitari, e dal 17 ottobre questa misura è stata ammessa anche per gli over 80, alle persone nelle rsa e agli over 60 c0n fragilità.