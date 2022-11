Stasera in TV: “Galles Vs Inghilterra” e “Il pesce innamorato”

Martedì sera freddo o piovoso? La redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da poter guardare al caldo, in casa.

Cinema Catania troppo difficili da raggiungere a causa del maltempo? Niente paura! Anche il piccolo schermo offre un palinsesto da non perdere. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Calcio – Mondiali Qatar –Galles Vs Inghilterra [Rai 1, ore 19:45]: Terza ed ultima giornata dei giorni per il Mondiale di Qatar 2022, si sfidano Galles ed Inghilterra.

The War- Il pianeta delle scimmie [Mediaset20, ore 21:05]: Un gruppo di soldati capitanati dal collonnello vuole catturare ed ucidere Cesare, il generale delle scimmie.

Il collegio 7[Rai 2, ore 21:20]: Nuova stagioni per i ragazzi del collegio, quest’anno i nuovi protagonisti rivivrannno il 1958 e tutte le trasformazioni che ha subito il nostro Paese.

Jumanji- The next level [Rai 4, ore 21:20]: Sequel del film campione d’incassi, questa volta Spencer deide di rientrare nel mondo di Jumanji, i suoi amici sfideranno dei mostri per riportarlo alla realtà.

Il pesce innamorato [Cine 34, ore 21:00]: Arturo è un falegname con la passione per la scrittura. A rivoluzionare la sua vita, un giorno, l’incontro con la figlia di un famoso editore. Film di e con Leonardo Pieraccioni.