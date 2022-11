Incidente sul lavoro in Sicilia: 47enne trasferito d’urgenza al Cannizzaro

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, un 47enne in provincia di Siracusa è stato trasferito con codice rosso al Cannizzaro.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia: questa volta a Pachino in provincia di Siracusa, dove un operaio è rimasto gravemente ferito cadendo dalla scala. Secondo la ricostruzione dei fatti, il lavoratore è un uomo di 47 anni che stava effettuando dei lavori all’esterno di un edificio in Via Lucio Tasca, ma improvvisamente un furgone avrebbe colpito la scala e l’uomo sarebbe precipitato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i lavoratori del 118 che hanno trasferito il 47enne verso l’ospedale Di Maria ad Avola col codice rosso. Tuttavia, verificate le cattive condizioni del 47enne, quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro a Catania. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per ricostruire le dinamiche dell’incidente e per verificare che siano state verificate tutte le condizioni di sicurezza richieste dalla legge per evitare queste situazioni.