“Albachiara” di Vasco Rossi tradotta in latino in un liceo siciliano: la reazione del cantante

Il Liceo Classico Eschilo di Gela, ha lanciato una bella iniziativa traducendo il testo “Albachiara” di Vasco Rossi in latino e il noto cantante ha poi pubblicato sul suo account Instagram la traduzione.L’iniziativa della scuola siciliana ha conquistato i social.

Albachiara è senza dubbio uno dei più grandi capolavori di Vasco Rossi, un classico che non ha tempo. L‘istituto di Gela ha deciso di dare nuova linfa al testo già a partire da settembre. Infatti in occasione del nuovo anno scolastico alcuni ragazzi si sono esibiti sul palco dell’aula magna dove Angelo Bongiovanni e Simone Serra hanno cantato il testo in latino.

Mentre a scrivere il testo in latino della canzone di Vasco Rossi sono state due docenti: Lella Oresti e Concetta Massaro, il lavoro è stato molto lungo e complesso ma ha portato un grandissimo successo. Infatti l’iniziativa partita da Gela è arrivata a Zocca nel Modenese che ha dato l’inizio alla vita da rocker di Vasco Rossi. La professoressa Oresti ha contattato personalmente Susanna Rossi Torri, l’assessore alla Cultura del Comune di Zocca, in questo modo l’entourage di Vasco ha condiviso l’iniziativa che ha pubblicato su Instagram quanto fatto dai ragazzi di Gela.