Ritrovato 28enne siciliano scomparso in Germania: ha contattato i familiari

Samuele Cimino, il 28enne di Caltagirone di cui si erano perse le tracce quasi un mese fa ha contattato i familiari: a dare la notizia del ritrovamento la sorella del giovane italiano.

Dopo quasi un mese dall’inizio delle ricerche, oggi è arrivato l’annuncio: Samuele Cimino, il 28enne di Caltagirone di cui si erano perse le tracce dallo scorso 21 ottobre, ha contattato la famiglia. A confermare il ritrovamento anche i carabinieri della Compagnia di Caltagirone.

L’ansia dai familiari per la sorte di Samuele ha quindi potuto arrestarsi ora che il ragazzo si è palesato. Infatti, il giovane aveva telefonato ai familiari avvisandoli che sarebbe arrivato all’Aeroporto di Catania lo scorso 20 ottobre dalla Germania, dove risiede. Tuttavia, all’arrivo dell’aereo sul quale si sarebbe dovuto trovare il 28enne si è scoperto che Samuele non era mai salito a bordo del velivolo. A quel punto sono scattate le ricerche da parte dei familiari, che prima di tutto hanno provato a mettersi in contatto con il giovane, il quale per aveva il telefono spento. Una volta compreso che ogni tentativo di contattare Samuele era vano, i familiari hanno fatto partire una denuncia di scomparsa e le immagini di Samuele sono state tramesse ovunque, persino sul noto programma “Chi l’ha visto?”.

Tuttavia, questa mattina è arrivato l’annuncio che Samuele Cimino, sta bene. Il giovane è in Germania e non aveva più dato sue notizie, anche se non si conoscono ancora i motivi di tale scelta, né dove sia stato nel periodo di “assenza”.

A diffondere la notizia del ritrovamento è stata la sorella di Samuele, attraverso un post sulla pagina Facebook Kalatnews nel quale ha colto l’occasione per ringraziare chi aveva espresso sentimenti di vicinanza nel corso delle settimane di apprensione per Samuele, e ringraziando anche la polizia internazionale e quella italiana per il loro impegno nella ricerca del fratello.