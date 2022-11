I familiari lo aspettano all’Aeroporto di Catania ma non arriva: 28enne scomparso

Da quasi 15 giorni non si hanno più notizie del 28enne siciliano Samuele Cimino, che da mesi lavora in Germania: a fine ottobre i familiari lo hanno atteso all'Aeroporto di Catania ma non è mai arrivato.

Dallo scorso 20 ottobre i familiari non hanno più notizie di Samuele Cimino, 28enne originario di Caltagirone ma che vive e lavora da alcuni mesi a Essen, in Germania.

Il suo rientro in Sicilia, tramite un volo per Catania, era previsto per lo scorso 21 ottobre. Quel giorno, tuttavia, Samuele non è giunto a destinazione.

A diffondere la notizia della scomparsa del giovane è stata, lo scorso 2 novembre, la trasmissione Chi l’ha visto?.

Il giovane di cui non si sa più nulla da quasi 15 giorni, ha occhi e capelli castani e indossa gli occhiali da vista. Avrebbe con sé anche i documenti ma il cellulare risulta spento.