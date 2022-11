Tangenziale Catania, lavori allo svincolo di San Gregorio: durata e chiusure

Gli interventi proseguiranno per diversi giorni: di seguito le informazioni fornite da Anas.

Partiranno fra poche ore i lavori per la sostituzione delle barriere di sicurezza allo svincolo di San Gregorio della Tangenziale Ovest di Catania: il via è previsto per questa notte ma gli interventi dovrebbero continuare fino al 30 novembre.

Secondo quanto indicato da Anas, gli interventi in questione verranno effettuati tra le ore 21:00 e le ore 6:00 del mattino. Soltanto in questa fascia oraria scatterà la chiusura della rampa utilizzata dai veicoli provenienti da Catania Centro e diretti a Siracusa e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Catania Centro.

Si esplicita, ad ogni modo, che sul posto verrà installata apposita segnaletica che servirà ad indicare agli automobilisti i percorsi alternativi da seguire.