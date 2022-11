Balena ad Acitrezza: l’avvistamento del cetaceo in mare [VIDEO]

Una balena è stata avvistata ad Acitrezza, in provincia di Catania: l'avvistamento è stato ripreso in diversi video realizzati da un diportista durante l'incontro con il cetaceo.

Tornano gli avvistamenti nelle coste siciliane e in particolare catanesi: nel corso della giornata di ieri, 13 novembre 2022, è stata avvistata una balena ad Acitrezza. L’avvenimento è stato ripreso in numerosi video, anche per la sorpresa di assistere ad un simile evento, dato che non capita spesso di incontrare una balena. Il cetaceo si è mostrato in tutta la sua bellezza ad un collaboratore della Seamar Nautica, che si trovava in mare per testare un gommone prima di imbattersi nella balena e riprendere il tutto in alcuni filmato.