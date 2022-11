Dal Catanese aiuti umanitari per l’Ucraina: in viaggio tir con beni di prima necessità

Raccolta nata da un'iniziativa dell'Associazione "S. Maria di Betlemme", di Macchia di Giarre. Circa 10 tonnellate tra prodotti alimentari, abiti, coperte e farmaci a bordo del tir.

L’Associazione “S. Maria di Betlemme”, con sede a Macchia di Giarre, ha avviato un’iniziativa mirata alla raccolta di beni di prima necessità come generi alimentari, farmaci e indumenti destinati alla popolazione ucraina che sta pagando le gravi conseguenze della guerra russo-ucraina. Per far fronte al forte freddo della zona, dalla Basilica S. Sofia di Roma, centro spirituale degli ucraini in Italia, è arrivata una richiesta di aiuto all’Associazione “S. Maria di Betlemme” che, grazie ad una rete di solidarietà ha coinvolto parrocchie, associazioni di volontariato, esercenti e semplici cittadini.

“Viviamo tempi così duri da far pensare che non ci sia spazio per la carità. Ci si rende conto – si legge in una nota dell’associazione – che anche ai nostri giorni ci sono uomini e donne che si attivano prontamente per aiutare i fratelli che sono in difficoltà. La carità non si ferma, cammina sempre sulle strade che portano ai più bisognosi”.

Il tir carico di beni di prima necessità è giunto a Roma martedì scorso per poi andare in Ucraina.