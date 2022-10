Stasera in TV: in onda “Halloween” e “The Judge”

Dubbi su cosa fare la notte di Halloween? Nessuna paura, la redazione di LiveUniCT consiglia dei film da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Cinema Catania troppi affollati per halloween? Niente paura, anche il piccolo schermo questa sera offre dei film e dei programmi da non perdere stasera in TV.

Ritorno al crimine [Rai 3, 21:25]: Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco cercano disperatamente una donna che ha rubato il cuore di uno dei quattro e nel frattempo ha rapinato i quattro amici, ma quest’ultimi incontreranno diverse difficoltà.

Bad boys for life [Rai 4, 21:20]: Marcus è un detective che vorrebbe andare in pensione dato che è diventato nonno, Mike invece non ne vuole proprio sapere di ritirarsi, ma le strade del destino riuniranno ancora i due amici.

Halloween [Canale 20 Mediaset, 21:00]: Sequel del film horror del 1978 con Jamie Lee Curtis nel cast. 40 anni dopo, Michael Myers vuole uccidere Laurie, unica sopravvissuta alla sua furia omicida.

The Judge [Iris, 21:00]: Hank è un avvocato molto noto che torna nella sua città natale per i funerali della madre deceduta, incontra nuovamente il padre i due non hanno un bel rapporto e Hank vorrebbe andarsene, fino a quando scopre che il padre è accusato di aver commesso dei crimini.