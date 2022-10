Ryanair offerta lampo di Halloween: voli scontati da e per la Sicilia

Ryanair offerta lampo di Halloween: ecco quali sono le mete che si possono raggiungere dai principali aeroporti siciliani di Catania Fontanarossa "Vincenzo Bellini" e Palermo "Falcone e Borsellino".

Ryanair offerta lampo: in vista di Halloween e del “ponte dei morti”, la nota compagnia low cost ha deciso di programmare dei voli last minute, per consentire ai numerosi viaggiatori una fuga verso mete non solo italiane ma anche europee.

Il sito della compagnia ha pubblicato diversi voli prenotabili fino ad oggi, 31 ottobre: sarà possibile prenotare vari voli dall’aeroporto di Catania ma anche da quello di Palermo.

Ryanair offerta lampo: i voli da Catania

I voli sono prenotabili fino alla giornata di oggi 31 ottobre. Di seguito le tappe più interessanti dall’aeroporto di Catania:

Siviglia a 20,24 euro;

Vienna a 21,99 euro;

Katowice a 24,99 euro;

Cracovia a 26,74 euro;

E ancora, spendendo poco più di 30 euro si trovano le seguenti offerte:

Madrid a 32,49 euro;

Varsavia a 35,99 euro;

Eindhoven a 38,49 euro.

Queste offerte Ryanair ci permettono di scoprire le bellezze della città europee grazie ad un volo di sola andata dall’aeroporto di Fontanarossa a Catania.

Ryanair offerta lampo: i voli da Palermo

Anche presso l’aeroporto di Palermo è possibile godere delle varie offerte di Ryanair e dunque di visitare ad un prezzo modico di sola andata le meraviglie europee. Ecco quali sono i voli da Palermo:

Roma (Fiumicino) a 16,98 euro;

Edimburgo a 16,99 euro;

Parigi (Beauvais) a 19,79 euro;

Bruxelles (Charleroi) a 19,99 euro;

Torino a 19,99 euro;

Tra le tariffe che costano più di 20 euro, sono presenti le seguenti:

Memmingen a 20,79 euro;

Barcellona a 21,99 euro;

Dublino a 21,99 euro;

Infine, spendendo più di 30 euro, è possibile acquistare dei biglietti a prezzo scontato per le seguenti tratte da Palermo verso:

Breslavia a 32,99 euro;

Budapest a 32,99 euro;

Berlino a 36,99 euro;

Madrid a 38,49 euro;

Cracovia a 40,99 euro;

Colonia a 46,79 euro.

Si ricorda che tutte le tariffe indicate prevedono delle tratte di sola andata a partire dall’Aeroporto di Palermo.

Ryanair offerta lampo per Palermo

Non mancano nemmeno le offerte lampo, per raggiunger il capoluogo siciliano, ecco da dove sarà possibile raggiungere Palermo: