Rifiuti a Catania, arrivano guardie ambientali contro le micro discariche

A Catania in campo guardie ambientali con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle "micro discariche": ecco di cosa di occuperanno.

Il fenomeno delle “micro discariche” persiste a Catania: per combatterlo il Consorzio GEMA, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ha messo in campo una ventina di volontari guardie ambientali di due associazioni ambientaliste, ovvero Associazione Guardie Ambientali e Associazione Catania Sub.

Questi si occuperanno del presidio delle postazioni dei cumuli in zone in cui si registrano particolari violazioni delle regole della raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

Il monitoraggio del personale in divisa ha lo scopo di dissuadere e informare i cittadini sulla necessità di attuare la separazione dei rifiuti e depositare davanti alla propria abitazione o il proprio negozio, secondo i giorni stabiliti. Le zone interessate ai controlli variano con l’emergere delle criticità e l’azione delle guardie ambientali è connessa all’attività della polizia municipale, con la segnalazione alla centrale operativa dei casi di violazione delle regole di conferimento dei rifiuti.

Si esplicita che il monitoraggio viene svolto negli orari mattutini, pomeridiani, serali e notturni con una rotazione del personale e dei siti da sorvegliare.

Durante l’attività i volontari interloquiranno direttamente con gli utenti (sia cittadini che titolari attività commerciali) che si accingono a conferire i rifiuti indifferenziati o comunque una frazione di rifiuto non prevista dal calendario porta a porta.

Inoltre, forniranno agli interessati tutte le informazioni sulle modalità di conferimento rifiuti ed eventualmente anche dettagli sulla fase di separazione di rifiuti in casa e il corrispondente calendario di esposizione dei rifiuti.