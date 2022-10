Si laurea in autogrill per non perdere la partita: da tifoso a “Dottore” in trasferta

La trasferta del Bari e la proclamazione coincidono: Massimo Vitti , studente-tifoso, decide di non rinunciare a nulla e si laurea in autogrill.

Cosa fare se la data della propria proclamazione coincide proprio con il giorno in cui gioca la propria squadra del cuore? A fornire una soluzione, a dir poco originale, è stato Massimo Vitti, imprenditore barese 46enne da ormai 30 anni residente a Roma.

L’uomo non ha voluto rinunciare al match tra il Bari, per cui tifa da sempre, e il Parma, dunque a seguire la sua squadra in trasferta: ha deciso, allora, di laurearsi presso l’autogrill Cantagallo nei pressi di Bologna, sull’A1, prima di raggiungere la città dell’Emilia-Romagna.

Massimo, neo Dottore Economia Aziendale, il 19 ottobre è partito da Roma con un gruppo di amici-tifosi, sempre pronti a sostenere la squadra in in giro per la Penisola. Alle 15:00 si è fermato al ristorante della stazione di servizio per la proclamazione da remoto (tramite cellulare), tra sciarpe e striscioni con i colori del cuore.

Con una tesi dal titolo “Monete complementari nei mercati moderni” ha conseguito il titolo con votazione 82 su 110, presso uno degli istituti riconosciuti dal Miur e che operano telematicamente.

Dopo veloci festeggiamenti, il neo Dottore si è rimesso alla guida e ha raggiunto lo stadio “Ennio Tardini” di Parma dove, però, il Bari avrebbe perso di lì a poco. La sfida di Coppa Italia, di fatto, si è conclusa con risultato 1-0 per il Parma.