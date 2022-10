Technoprobe apre sede a Catania: nuove assunzioni nell’Etna Valley

Technoprobe Catania: l'Etna Valley continua ad attrarre sempre più multinazionali. Infatti, una nuova multinazionale aprirà una sede nella città etnea, creando opportunità per vari profili.

Technoprobe Catania: ottime notizie arrivano per l’Etna Valley. Infatti, un’altra multinazionale appartenente al settore tecnologico ha deciso di investire in Sicilia, più in particolare nella provincia etnea, decidendo di aprire una nuovissima sede nel Catanese. Si tratta della Technoprobe, azienda che dal 1996 si trova ad essere l’unica produttrice italiana delle Probe Card, dispositivi che testano i microchip durante la loro costruzione.

Nel Catanese, come annunciato dal General Manager Roberto Crippa, verrà aperto un Design Center di circa 500 mq da ben 50 postazioni di lavoro, eventualmente raddoppiabili: servirà a potenziare quelle che sono le attività dei team aziendali di progettazione delle soluzioni tecnologiche. Grande la soddisfazione di Crippa, che spiega come “in azienda abbiamo già tanti operatori siciliani che lavorano nelle nostre sedi in Lombardia, ora vogliamo offrire a professionisti dell’area catanese e siciliana opportunità di carriera in azienda anche senza bisogno di trasferirsi altrove“.

Un’opportunità non solo per i professionisti siciliani, ma anche per gli studenti iscritti all’Ateneo della città etnea: Crippa ha spiegato come, a livello aziendale, “confidiamo di riuscire a trovare nuovi talenti, grazie anche alla partnership con l’Università di Catania“. I nuovi uffici saranno situati nella Zona Industriale, nei pressi dell’aeroporto di Catania “Fontanarossa”.

Soddisfatto, infine, anche Fabio Morgana, chief technology officer in Technoprobe che ha spiegato come “con l’apertura di una nuova sede interamente dedicata al design delle nostre tecnologie, ci potenziamo per essere sempre in grado di soddisfare le più complesse esigenze dei nostri clienti”, sottolineando in conclusione la vocazione ad “anticipare il futuro, dando vita al mondo di domani“.

La ricerca per i nuovi candidati è già stata avviata: recandosi alla sezione lavora con noi del sito dell’azienda, sarà possibile consultare le posizioni aperte e inoltrare il proprio CV.