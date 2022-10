FCE, abbonamento extraurbani: acquisto con Bonus Trasporti anche via app

FCE ha comunicato che è possibile procedere all'attivazione dell'abbonamento per i servizi di trasporto extraurbani usufruendo del Bonus Trasporti anche tramite app DropTicket.

Novità in arrivo per quanto riguarda l’acquisto degli abbonamenti FCE per chi vuole usufruire degli incentivi statali per la mobilità. Infatti, secondo quanto riportato tramite un annuncio sul profilo ufficiale Facebook di FCE, “da oggi chi è in possesso del voucher “Bonus Trasporti” e intende utilizzarlo esclusivamente per l’acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto extraurbani erogati da FCE, potrà acquistarlo anche tramite l’app DropTicket, evitando così di doversi recare presso la biglietteria della stazione CATANIA BORGO”.

Nel post, è anche spiegato come procedere per portare a termine l’attivazione dell’abbonamento FCE tramite app: “È sufficiente inserire il codice del Bonus Trasporti durante la procedura di configurazione dell’abbonamento sull’app”.

Infine, FCE ricorda “che il contributo ha un valore massimo di € 60,00 ed è spendibile per l’acquisto di un solo abbonamento. Se invece si usa il voucher per acquistare un abbonamento del costo inferiore a € 60,00 si perderà l’eccedenza non usata. Il voucher va speso entro lo stesso mese nel quale viene rilasciato e non si può applicare ad abbonamenti acquistati nei mesi precedenti”.

Per tutte le informazioni, FCE rimanda gli utenti a rivolgersi telefonicamente all’ufficio viaggiatori della stazione Catania BORGO attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 18:00, mentre per richieste sul funzionamento dell’app è disponibile il servizio clienti di DropTicket.