Facebook, novità in arrivo: stop agli Instant Articles

Stop a Instant Articles su Facebook: l'Azienda ha annunciato tale notizia.

Nuovi aggiornamenti e cambiamenti riguardanti Facebook. Il social vuole puntare maggiormente sui contenuti video soprattutto brevi, rispetto alla pubblicazione e lettura di notizie via social. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe l’intenzione dell’azienda di interrompere il supporto per il formato Instant Articles nell’app a partire dal prossimo anno.

Instant Articles, lanciato nel 2005, consente agli utenti di accedere velocemente ai siti web validati che postano link a notizie sulla piattaforma. Tale funzione è disponibile senza dover aprire il browser.

L’azienda ha annunciato nuovi strumenti per la personalizzazione del feed per permettere alle persone di scoprire i contenuti che interessano di più: “Le funzioni possono aiutarvi a scoprire più contenuti di valore per voi, in modo che possiate vedere di più ciò che volete e meno ciò che non volete. Utilizzeremo il feedback diretto per perfezionare continuamente il nostro approccio. Stiamo rendendo i nostri sistemi di intelligenza artificiale più intelligenti e reattivi“.