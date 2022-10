Bonus 550 euro per alcuni lavoratori: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus 550 euro INPS 2022: prevista un'indennità per una specifica categoria di lavoratori. Quale? Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.

Bonus 550 euro per alcuni lavoratori: c’è una nuova interessante indennità. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha stabilito un contributo da oltre 500 euro per una specifica categoria. Di seguito i dettagli.

Bonus 550 euro: per chi?

L’indennità in questione, una tantum da 550 euro, spetterà ai lavoratori in part-time verticale.

Viene riservata, di fatto, a quei lavoratori dipendenti di aziende private, che già nel 2021 risultavano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese (e, complessivamente, un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane).

Casi particolari

Tale conto non varrà per gli assicurati del Fondo Pensioni Lavoratori Dello Spettacolo: per loro questo avverrà a giornate.

La procedura da seguire

Tramite un’apposita circolare, l’INPS ha indicato date e procedure che gli interessati dovranno seguire per ottenere l’indennità. In primo luogo bisognerà precisare che, nel momento in cui si inoltra la domanda, il lavoratore non dovrà risultare:

titolare di altro rapporto di lavoro dipendente;

titolare di trattamento pensionistico diretto o di Naspi.

La richiesta andrà presentata da chi lavora soltanto in determinati giorni e fasce orarie all’INPS entro e non oltre il 30 novembre 2022. Come?

Bisognerà accedere al sito ufficiale INPS ma risulterà necessario il possesso di SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale servizi.

In particolare, occorrerà cliccare, a partire dall’homepage, prima su Prestazioni e servizi, poi su Servizi, su Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e, infine, su Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.

Bonus 550 euro: modalità di richiesta alternative

Non soltanto il sito ufficiale dell’INPS: previsti canali alternativi per la richiesta dell’interessante indennità. Si potrà procedere anche tramite: