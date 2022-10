Due giovani siciliani a “The Voice Kids Malta”: rappresenteranno l’Italia

Sono siciliani i due giovanissimi talenti che prossimamente varcheranno il palco internazionale del talent show "The Voice Kids Malta": le dichiarazioni dei concorrenti Marta La Rosa, di Comiso, e Filippo Cavolina, di Mirabella Imbaccari.

Sono due i ragazzini di origini siciliane, Marta La Rosa e Filippo Cavolina, che rappresenteranno non solo l’Italia, ma soprattutto la nostra isola, sopra il palcoscenico internazionale di “The Voice Kids Malta”, il talent show che premia i piccoli cantanti neoemergenti.

La giovane Marta La Rosa, originaria di Comiso, in provincia di Ragusa, racconta così la sua esperienza con la musica: “Non so se da grande farò la cantante, ma quello che è certo è che cantare è la cosa che oggi mi piace fare di più in assoluto. Quando canto sono me stessa, mi sento libera di esprimere ciò che sono e ciò che sento”.

Ma la strada per il canto e il mondo televisivo si potrebbe aprire pure per l’altro giovane concorrente siciliano, Filippo Cavolina, proveniente da Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, già protagonista lo scorso anno di “Prodigi”, che ha dichiarato: “Non so cosa mi riserverà la vita. Diventare cantante non è semplice, ma io ce la metterò tutta per realizzare il mio sogno”.

La loro, come afferma il maestro Paolo Li Rosi, è una “passione per il canto che li porta ad impegnarsi ogni giorno, con margini di miglioramento davvero notevoli”.