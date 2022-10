Daniele Silvestri in concerto in Sicilia: previste due tappe nell’Isola

Torna in concerto in Sicilia Daniele Silvestri: a inizio novembre il cantante sarà ospite nei teatri di due città dell'Isola per esibirsi davanti ai suoi fan.

Daniele Silvestri sarà presto di ritorno in Sicilia con due concerti. Infatti, nel corso della prima settimana di novembre si svolgeranno due spettacoli in due città dell’Isola a un giorno di distanza l’uno dall’altro.

Il primo dei due comuni siciliani ad ospitare il cantautore romano sarà Palermo. Il concerto è previsto per il prossimo giovedì 3 novembre 2022, alle ore 21:00 e si svolgerà al Teatro al Massimo del capoluogo siciliano. Per quanto riguarda il secondo appuntamento siciliano di Silvestri, sarà la volta di Catania ospitare il noto cantautore al Teatro Metropolitan. Il concerto nella città etnea è previsto per venerdì 4 novembre 2022 e inizierà alle ore 21:00.

I biglietti per assistere agli eventi sono ancora disponibili e possono essere acquistati online o tramite i botteghini autorizzati secondo le modalità previste.