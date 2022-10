ERSU – Servizi abitativi 2022/23: online le graduatorie

Per tutti quegli studenti universitari fuorisede iscritti all'Università degli Studi di Catania, che sono in attesa di un posto letto, sul sito dell'Ersu sono ora consultabili gli elenchi dei "servizi abitativi" relativi all'anno accademico 2022/23.

Le lezioni dei corsi di studi dell’Ateneo catanese sono già cominciate e gli iscritti fuorisede, che hanno proceduto la scorsa estate con la domanda per richiedere le eventuali agevolazioni, possono finalmente consultare gli appositi elenchi pubblicati sulla piattaforma online.

Sul sito dell’Ersu Catania, per tutti quegli studenti universitari che hanno partecipato al bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, servizi abitativi e mensa, premi di laurea e mobilità internazionale, è ora disponibile la graduatoria dei servizi abitativi, relativamente all’anno accademico 2022/23.

Per una questione di privacy, ogni studente troverà il proprio nominativo sostituito dal numero di pratica assegnato in alto a destra nella domanda che ha compilato. La graduatoria è bipartita tra chi sta concorrendo per ottenere la borsa di studio inerente al primo anno e chi la aspetta in merito agli anni successivi al primo.

Sede Catania

Sede Siracusa

Sede Ragusa