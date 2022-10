Meteo Sicilia, temperature in calo e ancora pioggia: le previsioni

Meteo Sicilia: condizioni instabili per l'Isola, più in generale per il Sud. In Sicilia i prossimi giorni dovrebbero essere all'insegna di nubi e piogge.

Meteo Sicilia: attese nubi, acquazzoni sparsi e temperature minime in calo nel corso della settimana attuale. Un lieve miglioramento previsto soltanto nel weekend. Di seguito i dettagli

Tempo instabile nel Sud Italia

Condizioni di tempo instabile dovrebbero caratterizzare, più in particolare, il Sud Italia. Di fatto, secondo le ultime previsioni riferite da fonti locali, già oggi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si dovrebbe assistere lievi rovesci e locali temporali, in assorbimento soltanto da fine giornata con parziali aperture su centro-sud Puglia e porzione meridionale dell’Isola. Nelle restanti aree del Sud si dovrebbe assistere a deboli fenomeni.

Dovrebbero, inoltre, scendere le temperature minime: ciò varrà per tutte le Regioni meridionali adriatiche e per la Sicilia tirrenica. Nessuna variazione di rilievo, invece, dovrebbe esser registrata sul resto del territorio.

Le massime dovrebbero risultare stazionarie in Basilicata mentre in calo sulla Puglia salentina, nelle aree ioniche Calabresi e sulla Sicilia settentrionale ed orientale. Nel resto del Sud, invece, aumenteranno.

I venti saranno di debole intensità orientale sulle regioni peninsulari, molto deboli e variabili su tutto il territorio siciliano, salvo temporanei rinforzi meridionali sull’Isola. Infine, per quanto riguarda i mari, questi saranno poco mossi per l’intero Sud, ad eccezione di mossi nello Stretto di Sicilia, Jonio ed Adriatico al largo. Proprio quest’ultimo avrà un moto ondoso che però andrà in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Consultando le previsioni de IlMeteo.it, emerge che anche domani (mercoledì 12 ottobre), nuvole e piogge caratterizzeranno diverse aree dell’Isola. Nella zona del Trapanese, in particolare, sono attese nubi sparse con isolate piogge.

Giovedì, invece, nel Trapanese sono attesi veri e propri temporali. Pioggia anche nelle zone di Messina, Caltanissetta e Agrigento.

E per quanto concerne le previsioni meteo Catania? Tanto oggi quanto nei prossimi due giorni, nubi sparse dovrebbero dominare sul capoluogo etneo. La temperatura minima percepita, tuttavia, dovrebbe passare dagli odierni 18 ai 20 gradi di giovedì.