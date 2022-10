Catania, chiude lo svincolo di Misterbianco per lavori in tangenziale

Chiuderà per una notte lo svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa, per degli importanti lavori che si svolgeranno sul manto stradale.

A causa di lavori nella tangenziale ovest di Catania, all’altezza dello svincolo di Misterbianco, questa notte verrà chiusa la rampa di ingresso in direzione Siracusa. La fascia oraria comunicata è compresa tra le ore 23 e le ore 4 del mattino, per tale motivo si raccomanda vivamente di scegliere un’altra strada da percorrere.

Tale provvedimento si è necessario per consentire la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate in precedenza.