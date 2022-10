Catania, indice di criminalità più alto della Sicilia: prima per furti e rapine in banca

Triste primato per la provincia di Catania: prima in Sicilia per indice di criminalità, e non solo.

Catania spicca, ma per aspetti negativi, tra le province coinvolte nell’Indice della criminalità 2022 reso pubblico nelle scorse ore sul Sole 24 Ore.

In particolare, tra le 107 province italiane in testa, quella di Catania è la prima siciliana. Ottiene questo triste primato e si colloca in 26esima posizione all’interno della classifica generale.

Catania prima per furti

In Sicilia il Catanese presenta l’indice di criminalità più alto, ma non solo. Nell’Isola il capoluogo etneo è anche la città con più furti rilevati ogni 100mila abitanti: in questo caso è al dodicesimo posto a livello nazionale. Catania è la prima città siciliana per furti di autovetture (ed è anche quinta a livello nazionale). Prima in Sicilia e settima in Italia anche per quanto concerne i furti di motocicli e di auto in sosta.

Se si volessero, poi, analizzare i dati sui furti negli esercizi commerciali, Catania risulterebbe ancora una volta prima a livello regionale, ma cinquantesima a livello nazionale.

Il capoluogo etneo spicca anche per numero di rapine in banca: se in Italia si trova al terzo posto, sale al primo in Sicilia. Seconda in Sicilia (e diciannovesima in Italia), invece, per estorsioni: a superare Catania solo Palermo.