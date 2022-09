UNICT – Sconto del 25% sui testi universitari: le librerie convenzionate

Sconto del 25% per l'acquisto dei libri di testo universitari riservato agli iscritti all'Università di Catania: la lista delle librerie convenzionate.

L’Università degli Studi di Catania comunica che tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022/23 possono usufruire dello sconto del 25% sull’acquisto dei testi universitari.

Per l’anno accademico in corso, la copertura del servizio è divisa in due periodi:

il primo tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2022;

il secondo tra il 15 gennaio e il 15 aprile 2023.

Il fondo complessivo stanziato dagli organi di governo d’Ateneo è di 880mila euro, la modulazione dello sconto prevede che la riduzione del 20% sul prezzo di listino editoriale è a carico dell’Università di Catania, il restante 5% è a carico delle librerie convenzionate e aderenti all’Associazione Librai Italiani di Catania.