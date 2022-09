UNICT, “cronometro” delle eruzioni dell’Etna: lo studio sulla velocità di risalita dei magmi

Velocità di risalita dei magmi dell’Etna al centro di un nuovo di studio dei ricercatori dell'Università di Catania, pubblicato sulla rivista scientifica Earth and Planetary Science Letters, dal titolo "il cronometro delle eruzioni".

L’energia dell’eruzione in superficie è strettamente correlata con la velocità di risalita dei magmi. A dimostrarlo è lo studio condotto dal Dott. Francesco Zuccarello nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e dell’Ambiente al Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania.

Un lavoro svolto sotto la supervisione del Prof. Marco Viccaro, docente di Geochimica e Vulcanologia dell’Università di Catania e in collaborazione con la dott.ssa Federica Schiavi del Laboratoire Magmas et Volcans dell’Université Clermont-Auvergne.

La ricerca dal titolo The eruption run-up at Mt. Etna volcano: constraining magma decompression rates and their relationships with the final eruptive energy è stata pubblicata di recente su Earth and Planetary Science Letters, rivista scientifica al top nel ranking mondiale del settore delle Scienze della Terra.

“L’approccio micro-analitico altamente innovativo utilizzato nello studio – spiega il Dott. Francesco Zuccarello – ha consentito di ricavare i tassi di decompressione cui sono sottoposti i magmi nella crosta per tre importanti eruzioni recenti dell’Etna caratterizzate da energie marcatamente differenti, ovvero in ordine crescente: l’eruzione debolmente esplosiva del 24-27 dicembre 2018, l’eruzione parossistica del Cratere di Sud Est del 19 febbraio 2013 e la straordinaria eruzione del cratere Voragine del 3 dicembre 2015, probabilmente la più violenta attività eruttiva al vulcano degli ultimi 20 anni. La ricerca dimostra come l’energia dell’eruzione in superficie sia strettamente correlata con i tassi di decompressione, traducibili di fatto in velocità di risalita dei magmi”.

Dallo studio, nel dettaglio, emerge che i magmi che hanno guidato la sorprendente attività eruttiva del cratere Voragine presentano tempi di risalita da 3-4 km di profondità nell’ordine di 2-7 minuti, di 4-14 minuti per l’eruzione parossistica del Cratere di Sud-Est del 19 febbraio 2013 e di 10-80 minuti per la più debole eruzione di Natale 2018.

“È una scoperta sensazionale che enfatizza come l’abilità del vulcano Etna nel trasferire i magmi attraverso le parti superiori del suo sistema di alimentazione possono cambiare repentinamente, anche quando sono coinvolti magmi del tutto simili dal punto di vista chimico e fisico – spiega il Prof. Marco Viccaro – . La possibilità di perdere il quantitativo originale di gas più o meno efficientemente è dunque funzione delle velocità di risalita e costituisce il fattore primario di controllo dell’energia dell’attività eruttiva.

Aver derivato le scale temporali con cui avvengono i processi di risalita è novità assoluta per un vulcano attivo come l’Etna e consente di avere ulteriori elementi per la valutazione della pericolosità associata alla sua attività esplosiva e, dunque, per la mitigazione di eventuali rischi correlati”.