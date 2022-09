Annunciato sciopero aereo: la comunicazione dell’Aeroporto di Catania

Giorno 1 ottobre è previsto uno sciopero aereo nazionale e l'aeroporto di Catania ha informati i suoi passeggeri invitandoli a contattare le compagnie aeree per avere maggiori info.

Ancora disservizi e disagi per chi viaggia in aereo. Infatti, è stato annunciato uno sciopero aereo per sabato 1 ottobre. Una mobilitazione generale dei lavoratori che potrebbe mandare in tilt alcune situazioni. Già l’estate 2022 è stata teatro di spostamenti, voli cancellati o in ritardo e sciopero. E a farne le spese sono stati i tantissimi viaggiatori che hanno scelto il mezzo più veloce per raggiungere le mete prescelte per le vacanze.

Anche l’Aeroporto di Catania, ha annunciato i suoi passeggeri che lo scioperò avrà durata 24 ore e molti voli potrebbero essere cancellati o subiranno ritardi e per tal motivo è necessario contattare la compagnia aerea per avere maggiori info.