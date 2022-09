Catania, in via Toledo un’area per sport e tempo libero: pubblicata gara d’appalto

Pubblicata la gara d’appalto: ecco gli interventi previsti nel dettaglio.

Una vasta area riservata a sport e tempo libero in Via Toledo, nel cuore del quartiere Angeli Custodi a Catania: a questo si punta. È stata già pubblicata la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di due campetti di calcio polivalenti in erba sintetica e la demolizione dell’ex scuola in disuso, vandalizzata in più occasioni e priva anche degli infissi perimetrali esterni.

I nuovi campetti sostituiranno quello ora presente, in terra battuta ma in pessime condizione.

Stanziati 1 milione e 240 mila euro per questo importante intervento di recupero, progettato dalla Direzione Politiche Comunitarie. Per realizzarlo, l’Amministrazione Comunale attingerà da fondi comunitari del Pon Metro.

Le novità

Al posto dell’immobile previsto un playground con una vasta area attrezzata per il gioco dei bambini e uno spazio adibito al fitness, con arredi per favorire la socializzazione di ragazzi e famiglie.

Si punta, inoltre, a dotare la zona di arredi “intelligenti”, panchine e tavoli con la presa della corrente per ricaricare i device elettronici, dagli smartphone ai tablet, tramite porta USB e Wireless.

Verranno installati lampioni fotovoltaici di ultima generazione a basso impatto ambientale e due stazioni di ricarica monopattini e bici elettriche, con l’obiettivo di incentivare una mobilità alternativa sostenibile.