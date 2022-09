Stasera in TV: UEFA Nations League e “World War Z”

Plaid, tisana calda e rumore della pioggia in sottofondo: per accompagnare una serata autunnale fatta di riposo e relax, la Redazione di LiveUniCT vi propone la programmazione televisiva di stasera.

Tolo Tolo [Canale Cinque, ore 21.21]: Protagonista di questa commedia è uno dei personaggi più amati dal pubblico, Checco Zalone. In questa sua ultima pellicola Checco scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova allora lavoro in Africa, ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, si ritroverà costretto ad affrontare – con la sua immancabile irriverenza – uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

Calcio – UEFA Nations League: Portogallo Vs Spagna [Italia Uno, ore 20.30]: in chiaro, questa sera, arriva la Nations League. Saranno i lusitani, guidati da Fernando Santos, ad affrontare la squadra degli spagnoli allenati da Luis Enrique nell’ultima giornata del gruppo A2.

World War Z [Canale 20, ore 21.04]: Per chi è alla ricerca di un film ricco di azione e adrenalina, non potrà fare a meno di guardare la pellicola con protagonista Brad Pitt nei panni di Gerry Lane, impiegato delle Nazioni Unite, che si ritrova ad affrontare un’invasione di zombie. Questi sono stati generati dopo la diffusione di un virus in Cina e che ha poi invaso ogni angolo del mondo, compito di Lane sarà quello di trovare una soluzione prima che l’umanità rischi di estinguersi per sempre.