UNICT – Da oggi riapertura immatricolazioni per alcuni corsi: cosa sapere

L’Università di Catania ha riaperto temporaneamente i termini per perfezionare la procedura di immatricolazione al alcuni corsi di laurea: gli interessati potranno procedere a partire da oggi. Ecco come.

Risale alle scorse ore la notizia della temporanea riapertura dei termini per perfezionare la procedura di immatricolazione ad alcuni corsi a numero programmato locale. E proprio a partire da oggi, 22 settembre, è possibile procedere. Sarà bene, dunque, ricapitolare le informazioni principali a riguardo.

Per quali corsi di laurea?

In primo luogo occorre precisare che la procedura è riservata soltanto a quegli studenti che non si sono ancora immatricolati ad alcun corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’ateneo per l’A.A. 2022/23 ma che sono interessati ai seguenti:

Per il Dipartimento di Scienze umanistiche:

Beni culturali (L1)

Filosofia (L5)

Lettere (L10)

Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali (L11)

Scienze e lingue per la comunicazione (L20)

SDS di Lingue e Letterature straniere (Ragusa)

Mediazione linguistica e interculturale (L12)

Per il Dipartimento di Economia e Impresa:

Economia (L33)

Economia aziendale (L18)

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute:

Farmacia (LMCU13)

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LMCU13)

Scienze farmaceutiche applicate (L29)

I destinatari

Non basta scegliere uno tra questi corsi di laurea. La riapertura dei termini è riservata a:

quanti hanno presentato regolare domanda di inserimento in graduatoria, senza essere riusciti a sostenere il relativo test TOLC per via dell’esaurimento delle sessioni disponibili. Questi potranno procedere all’immatricolazione da oggi ed entro il 3 ottobre, ma a patto che affrontino il test entro il 31 dello stesso mese . A tal proposito si consiglia agli interessati di consultare le date con posti ancora liberi sul sito del test, valido sull’intero territorio nazionale;

coloro che hanno sostenuto un TOLC di area “SU”, “E” o “B” ma non hanno presentato apposita domanda di ammissione per l’inserimento nelle graduatone di merito: anche in questo caso si potrà completare la procedura a partire da oggi e fino il 3 ottobre 2022 ;

infine tutti gli studenti risultati “idonei” nelle graduatorie rese pubblicate lo scorso 14 settembre 2022 (per i corsi già citati): questi, tuttavia, dovranno attendere e potranno immatricolarsi solo a partire dal 3 al 10 ottobre 2022.

La procedura

Si esplicita che, in ogni caso, gli studenti dovranno immatricolarsi procedendo in tal modo: