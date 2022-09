Stasera in TV: in onda “Batman Begins” e “Una notte da leoni 2”

La settimana sembra non finire mai, tra l'inizio dell'anno scolastico e il lavoro: per una serata all'insegna del relax, la redazione di LiveUniCT è pronta a consigliarvi i migliori titoli proposti dal piccolo schermo.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura: le proposte del piccolo schermo vi invoglieranno a rimanere comodi sul divano.

Skyline [Rai4, ore 21:21]: protagonisti una coppia, il fotografo Jarrod e la sua compagna incinta Elaine. Insieme si recano a Los Angeles per partecipare alla festa di compleanno di Terry, il migliore amico di Jarrod. Il risveglio però si rivela devastante: il cielo della città è invaso da alieni a bordo di veicoli spaziali, che propagano un luminoso raggio azzurro capace di attrarre lo sguardo degli umani, provocando in loro mutazioni genetiche.

Batman Begins [Mediaset20, ore 21:04]: il giovane Bruce Wayne, in seguito all’assassinio dei suoi genitori, intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare un modo per contrastare le ingiustizie. Dopo essere ritornato a Gotham City, decide di diventare il famoso e temibile Batman, l’eroe mascherato che usa la forza, per combattere il Male che minaccia la sua città.

Una notte da leoni 2 [Italia Uno, ore 21.20]: Phil, Alan e Doug si recano in Thailandia, per partecipare alle nozze di Stu. Lo sposo, dopo il movimentato addio al celibato svolto a Las Vegas e narrato nel primo episodio, decide di tutelarsi e fa sì che i festeggiamenti culmino con un sereno e piacevole brunch domenicale. Tuttavia, ogni pronostico viene stravolto da una serie inaspettata di eventi.