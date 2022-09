Stasera in TV: in onda “Il commissario Montalbano” e “X-Factor”

Un famoso meme recita “Ugh, che settimana! – Ma è solo mercoledì, signore!”, quindi perché non rallentare un po’ e concedersi del meritato relax infrasettimanale? La Redazione di LiveUniCT è qui per segnalarvi i migliori titoli e show da guardare questa sera in televisione.

Il commissario Montalbano [Rai Uno, ore 21.25]: Torna un nuovo episodio del commissario più amato dal pubblico televisivo. In questa puntata l’auto della polizia su cui viaggia il commissario Montalbano tamponerà un’auto parcheggiata di fronte ad una villa isolata. Da qui Montalbano entra nella villa e scopre il cadavere di una giovane donna assassinata, moglie di un medico residente a Bologna. Da questo drammatico inizio prende avvio un giallo apparentemente insolubile.

Pelè [Canale Cinque, ore 21.21]: Con la regia di Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, arriva in televisione la storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelè. La storia avrà inizio con il Pelè appena diciassettenne, che segnò il goal che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958, al suo periodo di grandezza assoluta. Senza dimenticare tutte le avversità e sacrifici dovuti alla povertà che il giocatore affrontò durante la sua infanzia.

Cinquanta sfumature di rosso [Italia Uno, ore 21.20]: Si conclude la messa in onda della trilogia erotica più seguita al mondo. Il matrimonio tra Mr e Mrs Grey procede per il meglio, ma vecchie ombre tornano dal passato per tormentare entrambi. Riusciranno a resistere a tutto ciò?

XFactor 2022 – Audizioni [Canale 8, ore 21.30]: Una nuova edizione del talent show più amato dagli italiani arriva finalmente in chiaro. Tantissimi artisti e nuovi giudici (tra cui Rkomi, Fedez, Dargen D’amico e Ambra Angiolini) allieteranno la vostra serata con esibizioni che hanno dell’incredibile.