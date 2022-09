Incidente sulla Messina-Catania, tir perde rimorchio: rallentamenti in autostrada

Incidente sulla Messina-Catania avvenuto nelle ultime ore. Di seguito la vicenda che ha visto coinvolto un tir.

Nuovo incidente lungo le autostrade siciliane. Ad essere protagonista stavolta è l’autostrada Messina-Catania che ha visto un tir perdere il proprio rimorchio lungo la marcia. L’autista ha avuto la prontezza di arrestare la corsa e chiamare i soccorsi che sono prontamente intervenuti insieme ad una gru per rimuovere il rimorchio dalla carreggiata.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti ma a risentirmi è stato il traffico in direzione Catania ad altezza Taormina – Roccalumera che è stato bloccato per permettere le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.