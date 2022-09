Catania SSD, nuovamente disponibili gli abbonamenti in Curva Nord

Rideterminata la capienza dello Stadio Angelo Massimino di Catania: saranno oltre 16mila i posti a sedere per i tifosi. Riaperti anche gli abbonamenti in Curva Nord.

Buone notizie per tutti i tifosi e gli appassionati rossazzurri che amano seguire la propria squadra del cuore allo stadio.

Infatti, come comunicato dalla stessa società Catania SSD, è stata rideterminata la capienza dello Stadio Angelo Massimino, grazie all’ultima decisione presa dalle autorità competenti.

In particolare, si legge nel comunicato, “le autorità competenti hanno rideterminato la capienza dello stadio “Angelo Massimino” concedendo la disponibilità di 16.731 posti, così suddivisi: Tribuna A 3.231; Tribuna B 3.375; Curva Nord 4.875; Curva Sud 4.500; Settore Ospiti 750“.

A tal proposito, quindi, è adesso possibile acquistare gli abbonamenti anche per quei settori in sold out. È il caso, ad esempio, della richiestissima Curva Nord che, nelle scorse settimana, aveva fatto registrare il tutto esaurito, secondo i posti messi a disposizione fino alla giornata di ieri.

Da oggi, invece, sarà possibile acquistare anche gli abbonamenti in Curva Nord, anche attraverso il circuito TicketOne, dopo aver sottoscritto la card WeCatania, al seguente link:



CLICCA QUI E ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO





