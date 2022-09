Elezioni in arrivo: come richiedere il duplicato della tessera elettorale a Catania

Le lezioni del 25 settembre si avvicinano sempre di più, ecco come rinnovare la tessera elettorale.

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano sempre di più, saranno tantissimi i catanesi chiamati alle urne. Tuttavia, in molti non sanno come rinnovare la tessera elettorale o richiedere il duplicato e il Comune di Catania ha dato delle indicazioni molto utili su questo punto.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Catania, si possono recare all’ufficio elettorale in Via Alessandro La Marmora numero 23 nei pressi del quartiere San Leone e nelle sei circoscrizioni cittadine. Oltre a rilasciare i duplicati, gli uffici potranno fornire una nuova Tessera Elettorale. Quest’ultima può essere ritirata anche nelle circoscrizioni decentrate dal lunedì al venerdì dalle 8:30 ale 12:30, il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00.

Nella giornata del 23 settembre per ragioni organizzative la distribuzione delle tessere avverrà solo nella sede di San Leone, in Via Alessandro La Marmora dalle ore 8:30 fino alle ore 18:30, sabato 24 invece in orario continuato dalle 8;30 alle 18:30, mentre domenica 25 dalle 8:30 alle 23:00, in tutti i municipi e nek centro direzionale di san Leone.