Meteo Catania, ondata di calore in arrivo: temperatura percepita fino a 37 gradi

Meteo Catania, è in arrivo un'ondata di calore sulla provincia etnea con temperatura percepita fino a 37 gradi: il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Meteo Catania: l’estate non sembra voglia ancora lasciare la città etnea e la Sicilia in generale. Infatti, nonostante sia già stata raggiunta la metà del mese di settembre, negli ultimi giorni le temperature sono rimaste ben al di sopra della media stagionale, e sembrano destinate a continuare in questo modo per le prossime giornate.

Secondo l’ultimo bollettino pubblicato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, nel corso della giornata di domani, 15 settembre 2022, si assisterà all’arrivo di un’ondata di calore sulla provincia etnea. Dai dati riportati nel bollettino, l’ondata di caldo sarà di livello 1, in una scala che va da 1 a 3. Tuttavia, la temperatura percepita raggiungerà i 37 gradi sia per la giornata di domani che per il giorno successivo, anche se un nuovo bollettino aggiornato sarà rilasciato a riguardo.

Inoltre, è stato diramato per tutta l’Isola lo stato di preallerta arancione per rischio incendi anche se questa situazione è purtroppo abituale di tutto il periodo estivo in Sicilia. In particolare, la pericolosità indicata sarà di livello medio per le province di Palermi e Trapani, mentre per il resto delle aree siciliane rimarrà di livello basso.