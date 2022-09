Stasera in TV: i film e i programmi di oggi

Inizia una nuova settimana e con essa tornano i consigli della nostra Redazione su cosa guardare in televisione durante la serata.

Le indagini di Lolita Lobosco [Rai Uno, ore 21.25]: torna l’appuntamento settimanale con Lolita Lobosco. Nel corso di questo nuovo episodio indagherà sull’omicidio di una donna scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa…

Nudi per la vita [Rai Due, ore 21.20]: arriva in televisione il nuovo show di Mara Maionchi per parlare di prevenzione in maniera serena e con un sorriso. L’idea, infatti, è quella di sensibilizzare le persone alla prevenzione ed all’accettazione del proprio corpo. Si esibiranno due gruppi di personaggi famosi, donne e uomini, che prepareranno performances di ballo in stile Moulin Rouge e Full Monty.

Cinquanta Sfumature di Grigio [Italia Uno, ore 21.21]: una delle saghe più passionali degli ultimi anni andrà nuovamente in onda questa sera. I protagonisti sono Anastasia Steele (interpretata da Dakota Johnson), studentessa di letteratura, e l’affascinante ma tormentato miliardario Christian Grey (a cui presta il volto Jamie Dornan), che intraprenderanno una delle relazioni più famose e amate dal grande pubblico.

Cuori ribelli [Iris, ore 21.00]: Joseph Donnelly (Tom Cruise), giovane irlandese di belle speranze, ma senza un soldo in tasca, fugge in America con Shannon (Nicole Kidman), bella ereditiera dalle aspirazioni anticonvenzionali. I due si amano senza mai dichiararselo apertamente e per un po’ vivono come fratello e sorella. Solo quando tutto sembrerà non andare per il verso giusto, qualcosa tra di loro cambierà completamente.