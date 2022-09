UNICT – Specializzazione in Professioni legali: online il bando

L'Università di Catania ha pubblicato il bando di ammissione al primo anno della scuola di specializzazione per le Professioni legali. Tutte le informazioni.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato il bando di ammissione al primo anno della scuola di specializzazione per le Professioni legali per l’anno 2022/2023.

Il corso

La scuola di specializzazione per le Professioni legali è un corso post-laurea dell’Università di Catania facente parte del Dipartimento di Giurisprudenza. Il corso si propone di far sviluppare ai futuri studenti le competenze necessarie per ricoprire cariche come magistrati ordinari, avvocati e notai.

Possono accedere alla scuola di specializzazione solo i laureati in Giurisprudenza. La durata del corso è biennale (due anni), prevede 550 ore di attività didattica e un totale di 120 CFU. I posti disponibili sono 97 per l’anno 2022/20023.

Come partecipare

Per potersi candidare alla scuola di specializzazione bisogna leggere attentamente il bando di ammissione reso disponibile sul sito dell’Università di Catania. Bisogna poi registrarsi sul Portale Studenti e compilare online la domanda di ammissione entro le 14 del 30 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.