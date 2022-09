Test Medicina 2022 punteggio minimo: le previsioni riguardo ai risultati della prova di ammissione svolta il 6 settembre. Quale sarà il livello necessario per accedere quest'anno?

Test Medicina 2022 punteggio minimo: le previsioni sono il focus sul quale si concentrano al momento tutti gli aspiranti medici che ieri hanno sostenuto la prova di ammissione. Infatti, una volta passata la fase del test vero e proprio, non resta che l’attesa dei risultati ottenuti dagli studenti per capire quale sarà il loro futuro prossimo.

D’altro canto, una minima idea è già presente in ogni aspirante medico, dato che le soluzioni del test Medicina 2022 del 6 settembre sono state rese note nel pomeriggio della stessa giornata. E, sulla base di questi risultati, condividendoli con chi si conosce o anche sui vari gruppi social per l’ammissione a Medicina, è possibile farsi un’idea sul punteggio minimo da ottenere per il 2022.

Test Medicina 2022 punteggio minimo: il dato del 2021

Per quanto riguarda il punteggio minimo da ottenere per accedere a Medicina, quest’anno potrebbe essere più basso dell’anno scorso considerando che i posti messi a disposizione sono maggiori. Infatti, se nel 2021 i posti disponibili a livello nazionale erano 14.020, per il 2022 sono stati aggiunti 720 posti in più. In questo modo, il totale dei posti disponibili per il 2022 ammonta a 14.740 disponibilità.

Tornando ai punteggi, per il 2021 il punteggio minimo registrato a livello nazionale è stato pari a 36,9 all’Università di Messina. Tra l’altro, questo punteggio fu reso definitivo solo dopo alcuni giorni e diminuì di qualche punto rispetto al dato iniziale. Tuttavia, si ricorda che per accedere in graduatoria è pur sempre necessario aver ottenuto almeno 20, anche se questa regola generale viene poi rivisitata dai singoli atenei in base al numero di posti disponibili.

Test Medicina 2022 punteggio minimo: le previsioni

Come anticipato, il punteggio minimo per accedere a Medicina varia di anno in anno, e non è affatto semplice definirlo con largo anticipo. Infatti, a ridosso del test si può solo avere un’idea parziale dei risultati ottenuti nel proprio compito e dagli altri candidati. Senza contare le ulteriori variabili da considerare, quali il numero dei posti disponibili e il grado di difficoltà della prova dell’anno in corso.

Per tutte queste ragioni, il punteggio minimo per accedere a Medicina sarà da considerarsi come dato definitivo solo al momento della pubblicazione della graduatoria ufficiale di merito, vale a dire il 29 settembre 2022.

Tuttavia, si inizia già ad ipotizzare dei punteggi sulla base dei risultati che potrebbero essere stati ottenuti dagli aspiranti medici al test. Come sottolineato, non vi è un dato certo, ma si stima che il punteggio minimo di accesso a Medicina possa oscillare tra 43 e 35 punti.

Punteggio minimo Unict

Stesso discorso vale anche per le previsioni riguardo il punteggio minimo di un singolo ateneo, come nel caso dell’Università di Catania. Anche in questo contesto, non resta che attendere i dati ufficiali ma, per fare alcune previsioni, si ricorda che per il 2022 i posti disponibili a Catania per Medicina sono 400 mentre le domande d’iscrizione alla prova ammontano a 2875.

Infine, per quanto riguarda il punteggio minimo ottenuto l’anno scorso, per il 2021 a Catania è stato pari a 38,6 mentre nei due anni precedenti è stata registrata la seguente soglia: